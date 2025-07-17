Gaziantep\'te 3 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. isimli şahıslar Oğuzeli, Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP