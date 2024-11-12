Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası davası sil baştan - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası davası sil baştan

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Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası davası sil baştan Gaziantep'te biri muhtar adayı 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgası cinayetleri ile ilgili karara yapılan itirazın ardından dava yeniden görülmeye başlandı.

12.11.2024 16:55
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Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası davası sil baştan

GAZİANTEP - Gaziantep'te biri muhtar adayı 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgası cinayetleri ile ilgili karara yapılan itirazın ardından dava yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında yaşanan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından açılan davada cinayet zanlılarından C.O. 3 kez müebbet hapis cezası ve M.Ç. ise 1 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O. ise tutuklanmıştı.

Üst mahkeme davayı bozdu

Biri muhtar adayı 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgası cinayetleri ile ilgili verilen kararlara itiraz edildi. Yapılan itirazın ardından üst mahkeme aynı avukatın birden fazla kişiyi savunması, bazı sanıklara verilen cezaların yetersiz bulunması ve gerekli indirimlerin yapılmaması nedeniyle kararı bozarak dava yeniden görülmesine karar verdi.

Muhtarlık kavgası davası sil baştan başladı

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık C.O., M.Ç., M.O., tutuksuz sanıklar, maktul yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatlar katıldı. Diğer tutuklu sanık V.O. ise SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar beraatlerini talep etti.

HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi ve sanık Cemal O.'nun yakalanması karar verildi

Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinin alınmasının ardından bazı HTS kayıtlarının yeniden incelenmesini ve sanık Cemal O.'nun yakalanmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 27 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası davası sil baştan - Son Dakika

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