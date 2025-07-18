Gaziantep'te 3 farklı adreste yapılan aramalarda 300 kilo kaçak çay ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa ait 3 farklı adreste arama yapıldı. Aramalarda sonucunda 300 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te 300 kilo kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
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