Gaziantep\'te 322 Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 322 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 19-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlar ve yol kontrol faaliyetleri sonucunda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 322 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.