Gaziantep'te 333 kişi kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 333 kişi kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalandı

Gaziantep\'te 333 kişi kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 333 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

09.08.2024 16:08
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 333 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kent merkezinde Temmuz ayında çok sayıda operasyon yaptı. Operasyonlarda 333 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 24 kilogram 800 gram skunk, 5 kilogram 181 gram metamfetamin, 3 kilogram 103 gram esrar, 260 kök kenevir bitkisi, 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 bin 830 paket kaçak sigara, 13 bin adet makaron, 2 bin 150 kilogram kaçak tütün, 650 adet cep telefonu aksesuarı, 95 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 83 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 55 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 30 litre kaçak alkol, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 30 adet silah mühimmatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 333 şüpheliden 9'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 333 kişi kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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