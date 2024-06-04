Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 35 Silah Ele Geçirildi, 31 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 35 Silah Ele Geçirildi, 31 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 35 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyon sonucunda 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde gerçekleştirildi.

04.06.2024 16:05
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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 35 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde çalışma yaptı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, 31 ayrı şüpheliye ait ikamet, araç ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 22 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 103 adet tabanca fişeği ve 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 35 Silah Ele Geçirildi, 31 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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