Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 35 Silah Ele Geçirildi, 31 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 35 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde çalışma yaptı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, 31 ayrı şüpheliye ait ikamet, araç ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 22 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 103 adet tabanca fişeği ve 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP