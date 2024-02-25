Gaziantep'te 4.8 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 4.8 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Gaziantep\'te 4.8 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 850 bin lira olan gümrük kaçağı telefon, tablet, kol saati, kulaklık ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2024 16:03
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Gaziantep'te piyasa değeri 4 milyon 850 bin lira olan gümrük kaçağı telefon, tablet, kol saati, kulaklık ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu icra edilen operasyon çerçevesinde M.A. ve İ.K. isimli şahıslara ait 2 ayrı işyerinde arama yapıldı. Yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 4 Milyon 850 bin TL olan gümrük kaçağı 732 adet kol saati, 53 adet cep telefonu, 6 adet tablet, 6 adet kulaklık, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 4.8 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4.8 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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