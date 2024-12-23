Gaziantep'te 7 Milyon Lira Değerinde Sahte Bulyon Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 7 Milyon Lira Değerinde Sahte Bulyon Ele Geçirildi

Gaziantep\'te 7 Milyon Lira Değerinde Sahte Bulyon Ele Geçirildi

Gaziantep'te sahte tavuk bulyon üretimi yapılan depoya baskın düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

23.12.2024 19:48
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Gaziantep'te 7 milyon lira değerinde sahte tavuk bulyon ele geçirildi: 5 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te depo baskınında 7 milyon 611 bin TL değerinde 60 bin 885 adet sahte tavuk bulyon ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 7 Milyon Lira Değerinde Sahte Bulyon Ele Geçirildi - Son Dakika
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