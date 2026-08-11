Gaziantep'te 74 Yaşındaki Adam Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te 74 Yaşındaki Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te 74 Yaşındaki Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
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Karavanda fenalaşan Fadıl Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te, yaşadığı karavanda rahatsızlanan 74 yaşındaki yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sanayi Cami önünde park halindeki 31 ACY 275 plakalı karavanda yaşayan Fadıl Kaya fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadıl Kaya'yı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 74 Yaşındaki Adam Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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