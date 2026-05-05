Gaziantep'te 8 yıl önce aracın içinde öldürülen 2 gencin davası sil baştan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te 8 yıl önce aracın içinde öldürülen 2 gencin davası sil baştan

Gaziantep\'te 8 yıl önce aracın içinde öldürülen 2 gencin davası sil baştan
05.05.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker davası bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep'te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker davası bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep'te 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde park halindeki aracının içinde öldürülen 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker davası Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada maktul aile, maktul avukatları, tutuklu sanıklar Mehmet B., Mehmet Ali S., tutuksuz sanık Yılmaz Ç. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktul aileler, suçluların cezalandırılmasını istedi.

"Ben olayı annemden öğrendim"

Duruşmada savunma yapana sanık Mehmet B., "Olayla bir alakam yoktur. Maktul benim kuzenim olur. Olay günü nerede olduğuma dair tanığımda vardır. HTS kayıtlarına bakılabilir. Ben olayı annemden öğrendim. Tahliyemi veya beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Mehmet Ali S. ise savunma yapmak için süre istedi. Tutuksuz sanık Yılmaz Ç., suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için yetkili yerlere gönderilmesini isteyen heyet, tutuklu yargılama dikkate alınarak bazı sanık ve tanıklar hakkında zorla getirme emri verdi. Heyet, sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'in tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesini hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaptı operasyon başlatmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 8 yıl önce aracın içinde öldürülen 2 gencin davası sil baştan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:46:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 8 yıl önce aracın içinde öldürülen 2 gencin davası sil baştan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.