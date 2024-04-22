Gaziantep'te bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından dövülerek öldürüldü. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Devrim Keleş (47) ile husumetli olduğu bir grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında husumetli olduğu 4 şahıs tarafından öldüresiye dövülen Devrim Keleş, ağır yaralandı. Keleş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olay sonrası 4 zanlı gözaltına alındı
Feci olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle dövülerek öldürülen kişi - Son Dakika
Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilin teybi çalındı. Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yakalanarak, çalıntı teybin saklandığı adreste yapılan aramada başka çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Şahsın daha önce çaldığı teybi başka bir şahsa verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?