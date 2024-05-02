Gaziantep'te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada - Son Dakika
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Gaziantep'te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada

Gaziantep'te astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı midibüs kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki midibüsün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra metrelerce savrularak devrilme anları yer aldı. Feci kaza anları kamerada Astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı midibüs kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki midibüsün bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybolması ve sonrasında savrularak devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci kazada hayatını kaybeden astsubay Bestami Saydan, memleketi İslahiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

02.05.2024 00:28
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Gaziantep'te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı midibüs kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki midibüsün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra metrelerce savrularak devrilme anları yer aldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı karayolu Cerityeniyapan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktıktan sonra savrularak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde midibüsteki yolcular arasında yer alan ve Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan diğer 17 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Feci kaza anları kamerada

Astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı midibüs kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki midibüsün bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybolması ve sonrasında savrularak devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci kazada hayatını kaybeden astsubay Bestami Saydan, memleketi İslahiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada - Son Dakika

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