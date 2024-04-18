Gaziantep\'te otomobil çarpması sonucu ölümlere ilişkin ikinci duruşma yapıldı

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Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı ATV'de bulunan Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan'ın ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. İkinci duruşmada maktul ailelerinin avukatları, kazada yaralanan sanığın kanındaki alkolün temizlenmesi için ambulansla 4 saat kadar dolaştırıldıktan sonra hastaneye getirildiğini iddia ederken sanık ise bu iddiaları, "Alkol iddiaları imkansız, tıpta böyle bir şey mümkün değil" diyerek yalanladı. Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı ATV'de bulunan Hüseyin Akın (14) ile Kerim Gündoğan'ın (14) ölümüne sebep olduğu iddia edilen tutuklu sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Volkan Kılınçoğlu, ikinci duruşmaya da SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, sanık Av. H. Mehmet Balcı ve Av. Mehmet Sait Bozhüyük ile Hüseyin Akın'ın aile avukatları Av. Mutlu Can Dağlı, Av. Doğan Canbolat, Av. Mustafa Edip İzol ve Av. Gizem Kaleoğlu, Av. Suat Genç yanı sıra tanıklar da hazır bulundu.

"Bu acı 3 eve düştü"

Duruşmada söz alan ve savunmasını yapan sanık Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu, "Bu acı 3 eve düştü. Ben de bir babayım ve iki ailenin acısını sonuna kadar yaşıyorum. Ben hep doğru söyledim. 5 kez kusursuz olduğum raporlarla doğrulandı. Bunlardan 3'ü bilirkişi raporudur. Siz devlet kurumlarına inanmayacak mısınız? Kaza 17.13'te oldu. Kazadan sonra doktor arkadaşlarımla konuştum. Bir kaza geçirdim ve şoktaydım. Yerde yatan 2 gence yardım edebilmek için doktor arkadaşlarımı aradım. Çünkü onlara müdahale etmek istedim. Eşimi ve evimizin güvenlik görevlisini de aradım" ifadelerini kullandı.

Maktul ailelerinin avukatlarından şok iddia

Duruşma sırasında söz alan maktul ailelerinin avukatları, kaza sonrası yaralanan ve kanında alkol tespit edildiği öne sürülen lüks otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu'nun kanındaki alkolün temizlenmesi için ambulansla 1 saat kadar dolaştırıldıktan sonra hastaneye getirildiğini ve ambulansa eşi ve doktor arkadaşı ile birlikte bindiğini iddia etti. Avukatlar, sanığın olay sonrası bir inşaat firması ile görüştüğünü de öne sürdü.

"Alkol iddiaları imkansız, tıpta böyle bir şey mümkün değil"

Duruşma sırasında kanındaki alkolün temizlenmesi için ambulans ile 1 saat kadar dolaştırıldıktan sonra hastaneye getirildiği iddialarına da cevap veren sanık Kılınçoğlu, "Avukatların vücudumdaki alkolün kanımdan atılması için söylediği iddialar imkansızdır. Bir hekim olarak tıpta böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylemek istiyorum. Ben yemin etmiş bir doktorum ve kimsenin ölümüne sebep olmak istemem" ifadelerine yer verdi.

"Tutuksuz yargılanmak ve dışarıda hastalarımı tedavi etmek istiyorum"

Savunmasında kaza sonrası bir inşaat firması ile görüştüğüne yönelik iddialara cevap vermeyen sanık doktor, suçsuz olduğunu öne sürerek tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti. Sanık Kılınçoğlu, "Dışarıda hastalarımı tedavi etmek istiyorum. Bu yüzden tutuksuz yargılanmak istiyorum. Ben alkol almadım. İşimden evime gidiyordum. Bu süreçte alkol almam mümkün değil. Kaza tutanağında çocukların yarış yaptığı yazıyor. Her aracın ruhsatında ne yazıyorsa ona göre kurallar uygulanır. Ben 24 yıllık hekimim. Bir sürü asistan yetiştirdim ve hepsi şu an görevi başında" şeklinde konuştu.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Kaza, 12 Ekim 2023'te Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim Gündoğan (14) ile Hüseyin Akın'ın (14) bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV'ye, Volkan Kılınçoğlu idaresindeki 27 ARB 190 plakalı lüks araç çarpıktan sonra ATV savrularak devrildi. Feci kazada ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası lüks otomobil sürücüsü Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu tutuklandı. - GAZİANTEP