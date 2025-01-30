Gaziantep\'te Bağ Evinde Yangın Korkuttu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Nizip ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir bağ evinde çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Nizip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri konutlara ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP