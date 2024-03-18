Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı - Son Dakika
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Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

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Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, emniyette ifade verdi. Olayın ardından Yüksel, saldırının kendilerini durduramayacağını ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Soruşturma ise devam ediyor.

18.03.2024 01:33  Güncelleme: 01:43
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Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı

BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi

Saldırıda yaralanan olmazken, Yüksel emniyette ifade verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, konu ile ilgili ifade verdi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi D-400 karayolu Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

3 el ateş edildi, 1'i araca isabet etti

Toplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı.

Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel ise konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep\'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı
Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı - Son Dakika

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