Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep\'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde defnedildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve diğer protokol üyeleri cenaze törenine katıldı.

07.05.2024 13:43
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde defnedildi.

Kaza, İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 8'i kadın 9 kişinin cenazeleri İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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