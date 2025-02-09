Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Gaziantep'te bıçaklanan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakların da kullanılması sonucu 2 genç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç kurtarılamadı, hastane karıştı

Yaralılardan durumu ağır olan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye akın eden gencin yakınları ise sağlık ekiplerine saldırınca hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.