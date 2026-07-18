Gaziantep’te bıçaklı kavgada ölen Eyüp Arıcı davasında cezalar onandı - Son Dakika
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Gaziantep’te bıçaklı kavgada ölen Eyüp Arıcı davasında cezalar onandı

Gaziantep’te bıçaklı kavgada ölen Eyüp Arıcı davasında cezalar onandı
18.07.2026 11:34
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Gaziantep’te iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Eyüp Arıcı’yı öldüren iki çocuğa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, bölge adliye mahkemesince onandı; diğer 5 sanığın beraati de yerinde bulundu.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada verilen karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Daire, iki suça sürüklenen çocuk K.B. ile M.F.K. hakkında verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun bulurken, diğer 5 sanık hakkında verilen beraat kararlarını da yerinde gördü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, suça sürüklenen çocuklar K.B. ile M.F.K. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. M.F.K., hakkında muhtemel kastla yaralama suçundan verilen mahkumiyet kararı da istinafta kesin olarak onandı.

Öte yandan, suça sürüklenen çocuklar U.E.M., M.T.Y., İ.E.Ö. ile sanıklar E.A.K. ve A.S.P. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen beraat kararları hukuka uygun bulunarak istinaf başvuruları esastan reddedildi. Daire ayrıca, K.B. ile M.F.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına ve tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Kararın Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği bildirildi.

Olayın geçmişi

Şehitkamil ilçesinde 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan kavgada, ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı bıçaklı saldırıya uğramış, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından açılan davada Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, K.B. ile M.F.K., kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer 5 sanık hakkında beraat kararı vermişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’te bıçaklı kavgada ölen Eyüp Arıcı davasında cezalar onandı - Son Dakika

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