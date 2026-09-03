Gaziantep'te bıçaklı ve silahlı kavgada Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti, Vedat G. yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te bıçaklı ve silahlı kavgada Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti, Vedat G. yaralandı

Gaziantep\'te bıçaklı ve silahlı kavgada Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti, Vedat G. yaralandı
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Gaziantep Şahinbey'de arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Yusuf Yürgüç (21) hayatını kaybetti, Vedat G. yaralandı. Olay gece saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi, soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4-5 kişilik arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakilerin silah ve bıçak kullanması sonucu Yusuf Yürgüç (21) isimli genç bıçakla, Vedat G. isimli şahıs ise silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan durumu ağır olan Yusuf Yürgüç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bıçaklı ve silahlı kavgada Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti, Vedat G. yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Yürgüç Ali Yürgüç:
    Allah gani gani rahmet eylesin inşallah kendi gitti ama Namı Yiğit olarak kalacak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gaziantep'te bıçaklı ve silahlı kavgada Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti, Vedat G. yaralandı - Son Dakika
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