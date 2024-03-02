Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çok sayıda uyuşturucu operasyonunda yarım tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin saklandığı yerler 'yok artık' dedirtirken, operasyonlar sonucunda uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 194 şüpheli tutuklandı.

02.03.2024 10:48  Güncelleme: 10:48
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Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu maddelerin saklandığı yerler 'yok artık' dedirtti

Operasyonlar sonucunda 194 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çok sayıda uyuşturucu operasyonun yarım tonun üzerindeki çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin saklandığı yerler 'yok artık' dedirtirken operasyonlar sonucunda uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 194 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Şubat ayında çok sayıda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekiplerin operasyonları sonucu baskın yapılan adreslerde 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin saklandığı yerler 'yok artık' dedirtti

Ekiplerin saklanan uyuşturucu maddeleri bulduğu yerler ise 'yok artık' dedirtti. Şüpheli araçlarda arama yapan ekiplerin bir otomobilin bagajındaki valize gizlenmiş halde, bir tırın dorsesinde kesilmiş etlerinde arasına saklanmış halde ve bir başka tırın yedek lastiğinin içerisine zulalanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu bulması dikkat çekti.

194 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar sonucunda bin 693 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 194 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep\'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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