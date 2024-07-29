Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar gördü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangında, 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar gördü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çevredeki iş yerlerine ve otomobillere sıçraması sonucu 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar görürken, 1 işçi ise dumandan etkilendi.

Yangın, bugün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Sanayi Sitesi'nde bir boya fabrikasında meydana geldi. Yangını gören çalışanlar 112, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, fabrikadan dışarı akan boyaların çevredeki iş yerlerine ve otomobillere sıçraması sonucu 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

"Alevler boyalar ile beraber akarak geldi"

Çıkan yangında aracı zarar gören Nurettin Bulduk, yangının büyümemesi için önlem aldıklarını aktararak, "Bir anda yangını duyduk ve patronum hemen makineleri durdurmamızı söyledi. Yanan boya fabrikasında alevler boyalar ile beraber akarak geldi. 2 iş yeri de hasar gördü. Bizim araç da park halindeydi o da ciddi zarar gördü. Hemen motor bölümündeki kabloları söktük" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Oğuzeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement