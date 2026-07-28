Gaziantep\'te Boşanma Aşamasında Kadın Vuruldu

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi 77 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi B.B. (25) arasında araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından araçtan inen B.B., yolun karşısına geçmek istediği sırada H.B.'nin yanında bulunan tabancayla ateş açması sonucu vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.