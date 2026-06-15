Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın

Gaziantep\'te Buğday Tarlasında Yangın
15.06.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araban'da 93 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 93 dönümlük hasada hazır buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Karatepe mevkiinde üretici çiftçi Cahit Doğru'ya ait 93 dönümlük hasada hazır makarnalık sert buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çıkan yangına mahalle sakinlerinin desteğiyle müdahale etti. Yangın, bölgeye yayılmadan söndürüldü.

Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'ndaki buğday ve arpa hasadına hazır bölgelerde seyahat eden vatandaşlara ve sürücülere ricam var. Lütfen hasada hazır bölgelerden geçerken çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını rica ediyorum. Hasada hazır buğday sahibi çiftçilerimiz de en kısa zamanda hasatlarını yapsınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Çiftçilik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:45:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.