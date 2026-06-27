Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Kılavuz Mahallesi'nde buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin ekili alanda zarara yol açtığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın - Son Dakika
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