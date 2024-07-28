Gaziantep\'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Gaziantep'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Gaziantep'te saat 15.00 sıralarında Dülükbaba Tepesi'ndeki verici istasyonlarının olduğu yerde çıkan yangı,n ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönümlük alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması ise sürüyor. - GAZİANTEP