Gaziantep\'te çıkan yangında 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri ile yangın söndürme helikopteri
sevk edildi. Çıkan yangına 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
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