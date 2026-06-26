Gaziantep\'te Cinayet Davası: Cezalar Açıklandı

Gaziantep'te sokakta öldürülen 19 yaşındaki Mustafa Emre Yeter cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Ahmet B. ile Aydın B.'yi iştirak halinde kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Eren B., Cuma B., Ramazan B. ve Fevzi K. de suça yardım eden sıfatıyla ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Gaziantep'te 22 Eylül 2023 tarihinde sokakta öldürülen 19 yaşındaki Mustafa Emre Yeter cinayetine ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktulün ailesi, maktul avukatları, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktul aile, cinayeti işleyenlerin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Eren B., olay yerine kavgayı yatıştırmak amacıyla gittiğini öne sürerek, "3 yıldır suçsuz yere tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ramazan B. ise olay sırasında çıkan tartışmadan korkarak araca kaçtığını belirterek, "Araçta silah olduğunu bilseydim o arabaya binmezdim. 3 yıldır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fevzi K. de olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak, "3 yıldır tutukluyum. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Olay yerine Ökkeş'e tanıklık etmek için gittim. Bu olayla hiçbir ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, Ahmet B. ile Aydın B.'ye iştirak halinde kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Eren B., Cuma B., Ramazan B. ve Fevzi K. de suça yardım eden sıfatıyla ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı. Heyet, diğer sanık Ömer B. hakkındaki karar ise tebliğ edileceğini bildirdi.

Olayın geçmişi

Olay, 22 Eylül 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 87027 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Emre Yeter (19), sokakta ismi öğrenilemeyen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından saçmaların hedefi olan Mustafa Emre Yeter (19) Gaziantep Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Emre Yeter hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP