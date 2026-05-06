Gaziantep'te Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
06.05.2026 02:19
Mehmet Polat'ı öldüren 6 sanığın davasının 7'nci duruşması Gaziantep'te görüldü, duruşma ertelendi.

Gaziantep'te 6 kişi tarafından silahla öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Polat'ın davasına devam edildi.

Gaziantep'te 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde daha önce tartıştığı 6 kişi tarafından silahla öldürülen Mehmet Polat'ın davasının 7'nci duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.D., A.D., A.N.Y., M.Y., M.F.Y., M.C.D. duruşmada hazır bulundu. Maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini talep etti.

Savcı mütalaayı açıkladı

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.N.Y., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Avukat itiraz etti, duruşma ertelendi

Mehmet Polat'ın avukatı, azmettirici olduğu iddia edilen eş Nazlıcan P. ile annesi ve kız kardeşinin de davaya dahil edilerek yargılanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendirmek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

