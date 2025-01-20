Gaziantep\'te DEAŞ Üyesi Yabancı Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.C. isimli şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP