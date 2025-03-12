Gaziantep'te Dilencilere Karşı Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Dilencilere Karşı Ramazan Denetimleri Artırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Operasyonlar, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere karşı yapılmakta ve cezai işlemler uygulanmaktadır.

12.03.2025 15:12
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan ayında dilencilere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayının manevi atmosferini fırsata çevirmek isteyen dilencilere karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleriyle iş birliği içinde yürütülen operasyonlarla, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik cezai işlemler uygulanıyor.

Özellikle cami önleri, hastaneler, kavşaklar ve halkın yoğun olduğu noktalarda sivil ve resmi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, dilencilik yaparken yakalanan kişiler Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülüyor. Üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulurken, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer, özellikle şehir dışından gelen ve organize hareket eden grupların tespit edilerek önlem alındığını belirtiyor.

"Dilenciliğe karşı zabıta ekiplerimiz tarafından koruyucu ve önleyici olarak mücadele edilmekte"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, şehir genelinde yürütülen denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayının girmesi münasebetiyle vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar ederek gruplar halinde dilencilik yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmasında ilimiz genelinde, özellikle ana caddelerde, kavşaklarda, AVM'ler civarında, trafiğe kapalı alanlarda, kültür yolunda ve camilerde sivil ve resmi zabıta ekiplerimiz tarafından koruyucu ve önleyici olarak mücadele edilmektedir. Dilenciliği meslek haline getiren büyük kısmı kadın ve çocuk olan bu gruplar sadece il merkezimizde değil, başka vilayetlerden de araçlarla gelerek dilencilik yapmaktadır" dedi. Denetimlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Yalım, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın bize vereceği en iyi destek, dilencilerin dini ve vicdani duygularımızı suistimal etmelerine fırsat vermemeleridir. Biz de bu sayede daha etkin mücadele ederek kentimizi bu sorundan kalıcı bir şekilde kurtarmış olacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan ayını idrak ederken gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırlarını doğru kişilere yapmalarını sağlamış olacağız. Fırsatçılık yapmaya çalışan bu kitleler her zaman Büyükşehir zabıtasını karşılarında bulacaktır. Unutulmamalıdır ki verilen her lira, artan dilenci olarak bize dönecektir; dolayısıyla yukarıda bahsedildiği üzere en iyi mücadele, vatandaşlarımızın bu hususu göz önünde bulundurarak hayırlarını bilinçli olarak değerlendirmeleridir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca dilenciliğe karşı yürütülen denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Dilencilere Karşı Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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