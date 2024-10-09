Gaziantep'te Doğalgaz Sızıntısı Tehlikesi - Son Dakika
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Gaziantep'te Doğalgaz Sızıntısı Tehlikesi

Gaziantep\'te Doğalgaz Sızıntısı Tehlikesi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu yanlışlıkla deldi. Sızan doğalgaz metrelerce yüksekliğe yükseldi ama şans eseri alev almadı. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde önlemler alarak mahalleyi boşalttı ve olumsuz bir durum yaşanmadan durum normale döndü.

09.10.2024 22:04
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Gaziantep'te alt yapı çalışması yapan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Sızan doğalgaz metrelerce yüksekliğe çıkarken, gazın şans eseri alev almaması ve alınan hızlı önlemlerle facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 15118. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, içme suyu için yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kepçesi doğal borusunu deldi.

Borunun delinmesi sonrası sızan doğalgaz metrelerce yüksekliğe çıktı. Gazın şans eseri alev almaması ve alınan hızlı önlemler sonrası facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri ise sokağı boşaltarak mahallede tedbir aldı.

Olumsuz bir durum olmaması sonrası durum normale döndü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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