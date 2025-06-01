Gaziantep'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Gaziantep\'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
01.06.2025 14:46
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Bir dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu düzenlendi, 5 kişi yakalandı, 50 milyon TL'ye el konuldu.

Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen çeteye yönelik şafak operasyonunda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 16,8 milyon TL değerinde senet ile 888 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirilirken şüphelilerin 50 milyon TL'lik suç gelirine el konuldu, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 3 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik suçuna yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sonucunda, sonucunda, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu M.B liderliğinde örgütlü olarak işlediği tespit edilen örgüt üyeleri H.İ.B., N.B., O.O., E.U. ve Y.Ö. olmak üzere toplam 6 şüpheliye eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri M.B ve üyeleri H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

16,8 milyon TL değerinde senet ile 888 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 81 adet farklı şahıs isimlerine yazılı toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL senet, 100 adet boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 adet farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 adet çek fotokopisi, 7 adet boş çek koçanı, 11 adet tapu, 41 adet farklı kişilere ait kaşe, 6 adet pos cihazı, 5 adet usb bellek ve 1 adet hafıza kartı, 2 adet cep telefonu ve sim kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hesap defteri, 1 adet banka dekontu ele geçirildi.

Şüphelilerin 50 milyon TL'lik suç gelirine el konuldu

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' öncül suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri olduğu tespit edilen 8 adet motorlu araca, 4 adet daire/villaya, 1 adet arsa/tarlaya, 2 milyon TL değerinde banka hesaplarında bulunan paraya, 74 bin 335 TL, bin 290 Dolar, bin 20 Euro, 400 Manat, 100 Frank ve 20 Pound nakit paraya ise el konuldu.

Örgüt lideri M.B ve örgüt üyeleri H.İ.B. ve O.O. tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.B ve örgüt üyeleri H.İ.B. ve O.O. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken N.B. ve Y.Ö. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer örgüt üyesi E.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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