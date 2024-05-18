Gaziantep\'te drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza

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Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza uygulandı.

Gaziantep'te drift atan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede Akkent Mahallesi'nde trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü tespit edildi. Söz konusu sürücüye polis ekipleri tarafından 33 bin 739 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP