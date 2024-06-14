Gaziantep'te Dronlarla Trafik Denetimi: 260 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te, dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ve hız ihlali yaptığı tespit edilen 260 araç sürücüsüne toplam 581 bin 214 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran 2024 tarihinde radarla trafik denetimi yaptı. Dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ve hız ihlali yaptığı tespit edilen 260 araç sürücüsü tespit edildi. Denetimlerde ışık ve hız ihlali yapan 260 araca 581 bin 214 TL cezai işlem uygulandı.

Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP