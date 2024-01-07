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Gaziantep'te Elektrik Hırsızı Yelekli Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Elektrik Hırsızı Yelekli Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te dağıtıcı elektrik firması yeleği giyerek görevli gibi davranan ve elektrik trafosundan hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıs, trafo içerisindeki kabloları keserken yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te Elektrik Hırsızı Yelekli Şahıs Yakalandı
07.01.2024 - 09:37,
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Gaziantep'te dağıtıcı elektrik firması yeleği giyerek görevli gibi davranan ve elektrik trafosundan hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde JASAT timlerince Şahinbey ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında dağıtıcı elektrik firması yeleği giyerek görevli gibi davranan ve elektrik trafolarından hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, trafo içerisindeki kabloları kestiği esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan M.A.K. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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