Gaziantep\'te Elyaf Fabrikasında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı fabrikada yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 işçi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangının çıktığı fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP