Gaziantep'te Emekli Polise Kadın Kılığında Saldırı - Son Dakika
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Gaziantep'te Emekli Polise Kadın Kılığında Saldırı

Gaziantep\'te Emekli Polise Kadın Kılığında Saldırı
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Gaziantep'te emekli polis Koyuncu'ya kadın kılığındaki saldırgan silahlı saldırı düzenledi.

Gaziantep'te tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya kadın kılığına girerek silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin, saldırı sonrası ticari taksi ile kaçtığı anlar anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 7 Ağustos tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi 85079 Nolu Cadde üzerinde bulunan İbni Sina Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan T., tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenlemek için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden İlhan T., cami önünde harekete geçerek üzerinde bulunan iki tabancayı çıkardı. Şüpheli, Koyuncu'ya peş peşe ateş etti. Saldırıda 7 el ateş edilirken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kadın kılığındaki saldırganın kaçışı kamerada

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi. Şüphelinin taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarşaflı şüphelinin taksiye binmesi, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanması yer aldı.

Şüpheli tutuklandı

Silahlı saldırının ardından çarşafla taksiye binip kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İlhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Şahıs, saldırıyı kadın kılığında düzenlemiş"

Babasının namaza gittiği esnada uğradığı silahlı saldırıyı anlatan Pınar Güneş, "Olay 5 yıl önce yaşanan tarla meselesine dayanıyor. Babamın tarla konusundaki haklılığı ise mahkeme tarafından ispatlandı. Buna rağmen tarlayı hiçbir şekilde istemedi ve karşı tarafla görüşmedi. Bizlerde aynı şekilde hiçbir görüşme yapmadık. Karşı taraftaki insanları sima olarak bile tanımıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde karşı taraf kendi kendine neye kinlendi, neyi bu kadar kendine yediremedi. Hiçbir şekilde bunları bilmiyoruz. Babam dün namaza giderken, öğle saatinde evinin önünde karşı taraftaki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şahıs, saldırıyı siyah çarşaf giyerek kadın kılığında gelerek düzenlemiş. Şuanda babam yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Bizler karşı tarafla muhatap olup karşı karşıya gelmek istemiyoruz" dedi.

"Devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz"

Adalet çağrısında bulunan Güneş, "Biz hakkımızın adalet tarafından verilmesini istiyoruz. Babam bizlere hiçbir zaman şiddet önermedi. Kimseyle dövüşmemizi veya şiddete başvurmamızı asla önermedi. Bir olay olduğunda babam emekli polis memurudur, devletin her daim arkamızda olduğunu bize söyledi. Bizde devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Emekli Polise Kadın Kılığında Saldırı - Son Dakika

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