Gaziantep\'te firari şahıs çember operasyonuyla yakalandı

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Gaziantep'te 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari şahıs, jandarma ekiplerinin çember operasyonu ile saklandığı Adana'da yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik "çember" operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E. isimli şahsın Adana ili Seyhan ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Firari şahıs, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda, saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP