Gaziantep'te freni boşalan tır, yaşlı kadını ezdi: 1 ölü
GAZİANTEP - Gaziantep'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan dorsesiz tır, bir kadını altına aldıktan sonra eve çarparak durabildi. Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybederken sürücü ise kaçtı.
Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı dorsesiz tırın, yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkarak metrelerce savrulan tır, evinin önünde oturan 61 yaşındaki Ferihan Özkılıç'ı altına alındıktan sonra duvara çarparak durabildi. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır altında kalan Ferihan Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından tırın altından çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Feci kazası sonrası paniğe kapılan ve ismi öğrenilemeyen tır sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Kaçan tır sürücüsünü yakalama ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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