Gaziantep'te gece saatlerinde yanan tırın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te gece saatlerinde yanan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep\'te gece saatlerinde yanan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki bir tır bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın sonrası tır içerisinde bulunan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 13:21
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Gaziantep'te gece saatlerinde yanan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 73 AAV 282 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında tır içerisinde bulunan sürücü Ümit O.'yu (22) güçlükle çıkardı.

Tırın sürücüsü ağır yaralandı

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen tır ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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