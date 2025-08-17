Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
17.08.2025 23:56  Güncelleme: 23:57
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akpınar Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 16.10 sıralarında Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akpınar Geri Dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikadayı sardı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın 7 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 40'ın üzerinde araç ve 100'ü aşkın personelle alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
