Gaziantep\'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 16.10 sıralarında Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akpınar Geri Dönüşüm fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikadayı sardı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın 7 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 40'ın üzerinde araç ve 100'ü aşkın personelle alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP