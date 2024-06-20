Gaziantep'te gölete giren 2 gençten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te gölete giren 2 gençten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 gençten 1'i kurtarılırken diğeri kayboldu. Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olay, Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 genç bir süre sonra çarpınmaya başladı. Gençlerin çarpındığını fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, umke ve AFAD ekibi sevk edildi. Bir genç kurtarıldı, diğer genç suda kayboldu. Gölete giren gençlerden biri çevredeki vatandaşların çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ömer T. isimli 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen genç ise suda kayboldu. Suda kaybolan Ömer T.'yi arama çalışmaları devam ederken olay yerine sualtı dalgıç ekiplerin sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.06.2024 19:42
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Gaziantep'te gölete giren 2 gençten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 gençten 1'i kurtarılırken diğeri kayboldu. Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Nurdağı ilçesi kırsal Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren 2 genç bir süre sonra çarpınmaya başladı. Gençlerin çarpındığını fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, umke ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bir genç kurtarıldı, diğer genç suda kayboldu

Gölete giren gençlerden biri çevredeki vatandaşların çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ömer T. isimli 16-17 yaşlarında olduğu öğrenilen genç ise suda kayboldu. Suda kaybolan Ömer T.'yi arama çalışmaları devam ederken olay yerine sualtı dalgıç ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te gölete giren 2 gençten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te gölete giren 2 gençten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor - Son Dakika
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