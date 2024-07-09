Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu - Son Dakika
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Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gölete giren 2'si kardeş 3 kişi boğuldu. Çobanlık yapan kardeşlerden biri suda çırpınmaya başlayınca diğer kardeşi ve bir kişi onu kurtarmak için suya atladı. Ancak tüm çabalara rağmen 3 kişi de gözden kayboldu. Cesetler, olay yerine gelen ekipler tarafından göletten çıkarıldı.

09.07.2024 19:28
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Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te gölete giren 2'si kardeş 3 kişi boğuldu.

Olay, Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kaybolunca 21 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer 2 kişinin de cesedini göletten çıkarttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu - Son Dakika

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