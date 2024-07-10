Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi defnedildi - Son Dakika
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Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi defnedildi

Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi defnedildi Gaziantep'te serinlemek için girdikleri gölette boğulan 2'si kardeş 3 çobanın cenazeleri, köylerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi.

10.07.2024 16:41
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Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te serinlemek için girdikleri gölette boğulan 2'si kardeş 3 çobanın cenazeleri, köylerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde sonra Şehitkamil ilçesi kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin çırpındığını gören 19 yaşındaki Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kaybolunca 25 yaşındaki İsmail Uygun kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Vatandaşların çabalarıyla diğer 2 kişinin de cesedi göletten çıkartıldı.

2'si kardeş 3 kişinin cenazesi defnedildi

2'si kardeş 3 çobanın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları içerisinde defnedildi. Boğularak hayatını kaybeden Burhan Bilgin'den geriye ise çobanlık yaparken türkü söylediği anlar kaldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi defnedildi - Son Dakika

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