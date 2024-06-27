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Gaziantep'te gündüz vakti hırsızlık pes dedirtti

GAZİANTEP - Gaziantep'te gündüz vakti kablo hırsızlığı yapan şahıslar bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Güpegündüz bir evin önündeki kabloları çalan 3 şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızların çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden kablo çalmaları ise pes dedirtti.

Hırsızlık yapan 3 şahıs, çaldıkları kablolarla beraber olay yerinden koşarak uzaklaştı.