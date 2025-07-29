Gaziantep\'te Halı Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi Körkün Sanayi Sitesi'ndeki bir halı fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

23 araç ve 52 personelle 4 saatte kontrol altına alındı

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın 23 araç ve 52 personelle yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yer yer söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada ciddi hasar oluşurken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP