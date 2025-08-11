Gaziantep\'te Hırsızlık Operasyonu: 39 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, temmuz ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla JASAT destekli özel timler kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 faili meçhul olay aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 39 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 39 şüpheliden 28'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 11 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP
