Gaziantep\'te Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde polis ekipleri tarafından, hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde bulunan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP