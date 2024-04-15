Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 06-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, geniş çaplı bir güvenlik ve denetim ağı oluşturuldu. Operasyonlar sırasında 142 bin 746 kişi ve 55 bin 352 araç sorgulandı. Yapılan denetimler sonucunda 154 kişiye idari işlem uygulanırken, 486 iş yeri kontrol edildi. Trafik ihlalleri sebebiyle bin 210 araca toplam 1 milyon 551 bin 335 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca, 191 aranan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi ve bunlardan 4'ü tutuklandı. Yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 54 adet kaçak telefon, 43 gram Kubar Esrar, 10 gram metamfetamin ve 17 adet tabanca ele geçirildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Türkiye Huzur Güven Uygulaması Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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