Gaziantep\'te iddiaya göre boğazına şeker kaçan çocuk heimlich ile kurtarıldı

Gaziantep'te iddiaya göre boğazına şeker kaçan çocuk heimlich ile kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen 20 aylık çocuğun boğazına iddiaya göre şeker kaçınca nefessiz kaldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat'ın heimlich manevrasıyla müdahale ettiği çocuk, şeker çıkarıldıktan sonra rahat nefes aldı.
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde muayene sırası beklerken boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan 20 aylık çocuk, doktorun anında yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar hastane güvenlik kamerasına yansıdı.
MUAYENE SIRASI BEKLERKEN NEFESSİZ KALDI
Olay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte hastaneye gelen ve muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın boğazına yediği şeker kaçtı. Çocuklarının nefes alamadığını fark eden aile büyük panik yaşadı.
DOKTOR ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Küçük çocuğa Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat hemen Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Civan Aras, doktorun hızlı müdahalesiyle boğazını tıkayan şeker çıkarıldıktan sonra rahat nefes aldı.
O anlar, hastane koridorunda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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