Gaziantep\'te iddiaya göre boğazına şeker kaçan çocuk heimlich ile kurtarıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde muayene sırası beklerken boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan 20 aylık çocuk, doktorun anında yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar hastane güvenlik kamerasına yansıdı.

MUAYENE SIRASI BEKLERKEN NEFESSİZ KALDI

Olay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte hastaneye gelen ve muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın boğazına yediği şeker kaçtı. Çocuklarının nefes alamadığını fark eden aile büyük panik yaşadı.

DOKTOR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Küçük çocuğa Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat hemen Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Civan Aras, doktorun hızlı müdahalesiyle boğazını tıkayan şeker çıkarıldıktan sonra rahat nefes aldı.

O anlar, hastane koridorunda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.